Emekçinin haklı gururu 1 Mayıs

İstanbul’da DİSK ve KESK’in düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Bakırköy Halk Pazarı’nda gerçekleştirildi. Taksim Meydanı’nda polis gösterilere izin vermedi. Yasadışı gösteri yapmak isteyen gruplara müdahale eden polis, toplamda 127 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞLERE DENETİM

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen mitinge katılmak isteyen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin bulunduğu gruplar, daha önceden belirlenen yerlerden alana giriş yaptı. DİSK kortejine katılanlar halay çekti. Pankartlar tek tek kontrol edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Polis helikopteri de alan üzerinde havadan denetim yaptı. İstanbullu dün Bakırköy’de bayram yaptı, provokasyona geçit verilmedi.

KONSERLER İPTAL

Elbistan’daki kaza nedeniyle tüm yurtta düzenlenecek olan konser etkinlikleri iptal edildi.

Başkent’teki kutlamaların adresi Anadolu Meydanı’ydı.

KAZANCI'DA ANMA

Sendikalar 1977'de hayatını kaybeden 34 işçi için Kazancı Yokuşu’nda anma töreni düzenledi, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koydu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1977’yi kim yaptıysa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı. Arkalarındaki güç aynı” dedi.

BOLU BELEDİYESİ'NE SİYAH ÇELENK

Bolu Belediyesinden işten çıkarılan ve eylem yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde belediyenin önüne “Söz namustur” yazılı siyah çelenk bıraktı, eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da işçilere destek verdi.

SENDİKALAR FARKLI KENTLERDE

Türk-İş, bu yıl çalışma hayatına ilişkin sorunları gündeme taşımak için 1 Mayıs’ı, işçi kenti olarak bilinen Kocaeli’de kutladı. Türkiye Kamu-Sen ise 19 Mayıs 1919’un 100. yılı dolayısıyla, Samsun’da miting yaptı.

LİCE BELEDİYESİ İŞÇİLERİNE MAAŞ YOK

Diyarbakır Lice belediye başkanlığını kazanan HDP’li Tarık Mercan, İşçi Bayramı'nda maaşların yatırılması için hiçbir talimat vermedi. Mercan’ın yaptığı ilk işlerden birisi de kayyum döneminde işe başlayan 22 kişinin yerlerini değiştirmek oldu. Mercan, büro memuru ve fitness hocası olarak işe alınan personeli temizlik hizmetlerine verdi.

YOLLAR ESNAFA KALDI

İstanbul'da bazı caddelerin trafiğe kapatılması esnafa yaradı. Taksim esnafı sokakta tek kale maç yaptı.

ELBİSTAN'DA YÜREK YAKAN KAZA

Hak-İş ve ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş Elbistan'dan yola çıkan işçileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada Fatma Kılıç, Şükran Entemiz, Melike Uysal, Gazel Kısaca, Onur Yay hayatını kaybetti, 4’ü ağır 13 kişi yaralandı. İşçilerin Öz Büro-İş Sendikası'na üye oldukları öğrenildi. Acı haberin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başsağlığı dileklerini iletip kutlamaları bitirdi.