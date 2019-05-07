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  3. Elindeki telefon kutusunda 220 altın sikke ele geçirildi

Elindeki telefon kutusunda 220 altın sikke ele geçirildi

Elindeki telefon kutusunda 220 altın sikke ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince takibe alınan şüphelinin elindeki pakette telefon kutusunda 220 altın sikke ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan ihbar üzerine şüpheli bir kişinin özel kargo firması aracılığıyla, il dışından sikke temin ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli, yürürken durdurularak, elindeki kutuda arama yapıldı. Aramada, telefon kutusunda 220 altın sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

(DHA)

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