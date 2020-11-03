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03 Kasım 2020 Salı 13:34 | Son Güncelleme:

Elif Perinçek'in ismi çocuk parkına verilecek

Elif Perinçek'in ismi çocuk parkına verilecek
DHA

İzmir'de yıkıma neden olan depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ismi, Bartın'ın Kozcağız beldesindeki çocuk parkına verilecek.

İzmir'de yıkıma neden olan depremin enkazından 65 saat çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in isminin, Bartın'ın Kozcağız beldesindeki çocuk parkına verileceği öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Elif’in ismini çocuk parkına verileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de yaşanan olay hepimizi çok üzdü. Ölenlere Allah’tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu depremde 65 saat sonra hayata döndürülen Elif kızımızın bütün insanlığı derinden üzdüğünü görüyoruz."

Beldede 1 ay önce yaptırılan çocuk parkına Elif Perinçek'in isminin verileceğini söyleyen Karaman, "Bu kararı cuma günü yapacağım meclis toplantısında görüşerek, en yakın zamanda kızımızın ismini parkımıza vermiş olacağız. Sonuçta hepimizin çocukları var. 3-5 saat değil yaklaşık 65 saat beton yığınlarının altında kalan bir çocuğumuz, biz de onun ismini parka vermeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

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