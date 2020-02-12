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'Elçi'yi görmedik'

'Elçi'yi görmedik'

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Olay sırasında silahlarını kullandıkları kameralara yansıyan 3 polis, güvenlik gerekçesiyle başka illere tayin edildi. Savcılık, 9 ve 10 Ocak günleri, 3 polisin ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadelerini aldı. Polislerden S.T., olay anında atış menzilinde kimsenin olmadığını, silah seslerini duyduktan bir dakika sonra önünden bir kişinin geçtiğini belirterek, “Olay esnasında Tahir Elçi’yi görmedim. Teröristleri etkisiz hale getirmek için ateş ettim” dedi. F.T. de Elçi’nin kendi atış menzilinde olmadığını savundu. M.S. ise, “Ben vurulma anını görmedim” diye konuştu. 

(DHA)


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