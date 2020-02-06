Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Son dakika Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi!

Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi. Daha önce okulların 10 Şubat'ta açılacağı açıklanmıştı. Bu tarih ertelendi. Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? sorularının yanıtı Elazığlılar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'da okulların açılma tarihi 17 Şubat'a ertelendi. Daha önce okulların 10 Şubat'ta açılacağı açıklanmıştı.

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde aralarında okulların da bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü.

Deprem sonrası iyileştirme çalışmalarının henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 17 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi. Yapılan duyuruda,"10 Şubat 2020 tarihinde açılacak olan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi 17 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.