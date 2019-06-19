Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8525
  • 6,5522
  • 252.708
  • 94.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Elazığ'da nehirde kaybolan askerimizin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da nehirde kaybolan askerimizin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da nehirde kaybolan askerimizin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdikten sonra kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketinde Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Mustafa Taş'ın (20) cesedi, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta taşlar arasına sıkışmış vaziyette vatandaşlar tarafından bulundu. 

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Taş'ın cesedi, Palu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mustafa Taş, vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketinde, dün 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girmişti. Kardeşlerinden biriyle nehrin karşı tarafına geçmeye çalışan Taş, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, Taş'ın bulunması için vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı

Tüyleri diken diken eden görüntü! ´Çok korkutucu´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları