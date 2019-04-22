Elazığ'da yarın okullar tatil mi 22 Nisan Pazartesi Elazığ kar tatili var mı?

22 Nisan Pazartesi Elazığ’da yarın okullar tatil mi? Elazığ kar tatili Valilik MEB açıklamaları merakla bekleniyor. Nisan ayında yaşanan kar sürprizinin ardından Elazığ’da kar yağışı etkisini arttırdı. Bu nedenle Elazığ’da kar tatili var mı, Elazığ’da 22 Nisan yarın okullar tatil mi sorusu hakkında öğrenci ve veliler araştırma yapıyor. Elazığ’da günlerdir süren yağmurlu hava, yerini bazı bölgelerde kara bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı kısa sürerken, bazı ilçe ve köyler beyaza büründü. Elazığ - Malatya karayolunda bazı araçlar yolda kalırken, çiçek açan ağaçlar kar ve soğuktan olumsuz etkilendi.

ELAZIĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (22 NİSAN PAZARTESİ)

Elazığ’da okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Elazığ’da günlerdir süren yağmurlu hava, yerini bazı bölgelerde kara bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı kısa sürerken, bazı ilçe ve köyler beyaza büründü. Elazığ Malatya karayolunda bazı araçlar yolda kalırken, çiçek açan ağaçlar kar ve soğuktan olumsuz etkilendi.

21 Nisan’da kar yağdığını belirten Salim Dengiz, “Meyve falan kalmadı. Ekinlere de zararı var. Bu aylarda böyle bir kar hiç görmedim. 60 yaşındayım yine de görmedim” dedi.

Nisan ayında yolda kaldıklarını aktaran Kemal Camcı ise, “Hava şartları çok kötü. Gözeli'ye gidiyoruz. Orada kar daha çok yağıyor. Nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. Ailecek Elazığ’dan geliyoruz. 45 yaşındayım, bu ayda ilk kez bu kadar kar yağdığını görüyorum. Çiçekler hep yanmış, meyveler hep yandı” diye konuştu.

Abdullah Capkur da, “Çiçek zamanı. Her şey yandı gitti. Cevizimiz ve kayısımız vardı, onlar da yandı. Her taraf kar tuttu. Ben 1942 doğumluyum, böyle bir günü görmedim” şeklinde konuştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada gün boyu yağış beklendiği bildirilerek, “Bu gece, 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı günü Malatya ve Elazığ çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

METEOROLOJİ’DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney Ege ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.