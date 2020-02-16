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  3. Elazığ'da geçici konaklama merkezi kurulum çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da geçici konaklama merkezi kurulum çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da geçici konaklama merkezi kurulum çalışmaları devam ediyor

AFAD, Elazığ'da 5 geçici konaklama merkezinin kurulum çalışmalarının aralıksız devam ettiğini paylaşılan videoyla duyurdu.

Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda iyileştirme çalışmaları devam ediyor. 

AFAD'ın Twitter hesabından çalışmaları gösteren bir video yayımlandı.

Videoya, "Vatandaşlarımızın kışı daha iyi koşullarda geçirebilmesi için 5 geçici konaklama merkezinin kurulum çalışmaları kesintisiz sürüyor" notu düşüldü.


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