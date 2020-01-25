Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.



Sağlık Bakanı Koca, bölgedeki hastanelerde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz hazır hizmetin başında bulunmaktadırlar." ifadelerini kullandı.



"Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." diyen Bakan Koca, Elazığ'da hastanelere başvuran 405 yaralı olduğunu, 35 kişinin tedavi altına alındığını, bunlardan 11'inin ağır yaralı olduğunu söyledi.



Malatya'da ise müracaat eden yaralı sayısının ise 3'ü ağır olmak üzere 148 olduğunu bildiren Koca, şunları kaydetti:



"Elazığ ve Malatya'da toplam 137 ambulansımız mevcut. Bu 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır bir şekilde ihtiyaç halinde hizmet veriyor olacak. Bunun dışında 5 tane bölgede zaten UMKE aracımız vardı. 121 UMKE aracı daha ilave etmiş olduk. Ayrıca 4 mobil komuta aracı ve görevlendirdiğimiz personel sayısı da ilave olarak bin 159 kişi oldu."



Koca, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

553 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi.

ENKAZDAN 2 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

(AA)