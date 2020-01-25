Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği belirtilen açıklamada, toplam artçı sayısının 60 olduğu bildirildi.

ELAZIĞ VALİSİ: 225 YARALI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin, "Maden ilçemizde beş katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Merkezde şu ana kadar bize intikal eden 2 ölü bir de Sivrice Ilıncak köyümüzde ekiplerimizin tespit ettiği 1 ölümüz var. Toplam 3 ölümüz var. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldıö dedi.



Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin CNN Türk canlı yayınında konuştu. Çetin Oktay Kaldırım, depreme ilişkin "Maden ilçemizde beş katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Merkezde şu ana kadar bize intikal eden 2 ölü bir de Sivrice Ilıncak köyümüzde ekiplerimizin tespit ettiği 1 ölümüz var. Toplam 3 ölümüz var. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldı. Hastanelerde şu anda 140 yaralımız var 2'si ağır yaralı. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmaları. Temennimiz daha fazla can kaybının olmaması. İstasyon caddesinde de bir binamızda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor. Çevre illerden bütün ekipler sevk edildi. Çalışmalar devam ediyorö diye konuştu.

ENKAZDAN 2 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

(AA)