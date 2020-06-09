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  3. Elazığ'da turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
09 Haziran 2020 Salı 12:51 | Son Güncelleme:

Elazığ'da turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, sözde Amed eyaleti 'Ape Musa' alanı sorumlusu olan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edilmiştir. 

Etkisiz hale getirilen teröristin; 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi" denildi.

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