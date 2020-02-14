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  3. Elazığ depreminde zarar gören çocuklara eğitim bursu verilecek

Elazığ depreminde zarar gören çocuklara eğitim bursu verilecek

Elazığ depreminde zarar gören çocuklara eğitim bursu verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Eğitim Derneği (TED) arasında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, depremin yaralarını sarmak istediklerini söyledi.

Milletin yaraları sarmak için birlikte hareket etmesinin ve MEB'in de elinden geleni yapmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Selçuk, depremin ardından ilgili bakanlıkların meseleye hemen müdahil olduğunu ve gereken tedbirleri aldığını ifade etti. 

Afet ve acil durum merkezleriyle iletişimin güçlendirildiğini anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Okullarda ve MEB'e ait yerlerde, depremin ilk gününden bugüne kadar Elazığ'da 54 bin 661 vatandaşımıza barınma imkanı sağladık. Ayrıca Elazığ'da 4 pansiyon ve 1 uygulama otelimizde 767 vatandaşımıza bakanlığımız tarafından barınma hizmeti sağlandı. Elazığ'da bölgedeki personelimiz tarafından eski hastane binasının bir bloğu özverili şekilde düzenlenmesiyle bu hizmetler daha yüksek kalitede sürdürülmeye başlandı."

Yardım çalışmalarına katılmak için farklı illerden gelenlerle Elazığ ve Malatya'dan gönüllü veya görevli öğretmenlerin, çocuklar ve ailelerin ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Selçuk, Elazığ genelinde 31'i okul, 8'i kurum binası olmak üzere 39 binada ağır ve orta hasar tespit edildiğini ve bunların boşaltıldığını söyledi.

(AA)


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