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07 Aralık 2020 Pazartesi 20:29 | Son Güncelleme:

El-Bab'ta 1 tonluk bomba imha edildi

El-Bab'ta 1 tonluk bomba imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, El-Bab'ta 1 tonluk bombanın kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti"

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