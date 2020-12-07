07 Aralık 2020 Pazartesi 20:29 | Son Güncelleme:
El-Bab'ta 1 tonluk bomba imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, El-Bab'ta 1 tonluk bombanın kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti"
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/RMlaDexlL0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020