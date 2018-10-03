El Bab'da bombalanan binayı okula çevirdiler

ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, yaptığı yazılı açıklamada, TSK'nın Fırat Kalkanı operasyonuyla teröristlerden temizlenen El Bab'ta, bombardımana tutulmuş binanın onarılıp okula dönüştürüldüğünü aktardı.

Söz konusu okula "Erzurum Ortaokulu" isminin verildiğini aktaran Güvenli, "Bin öğrencinin eğitim öğretim görmeye başladığı okulu ESTP olarak onardık. TSK'nın gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı operasyonuyla terörist tüm unsurlardan temizlenen Suriye’nin El Bab kentinde yeni bir dönemin başlıyor. Bu sürece ESTP olarak katkı sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. El Bab'da gündelik yaşam giderek normale dönmeye başlıyor ve yeniden yapılanma süreci hızla devam ediyor." diye konuştu.

Güvenli, ESTP olarak bu yapılanma sürecine kendilerinin de eğitim alanında destek olduklarını belirtti.

El Bab kentinde yaptırdıkları okula değinen Güvenli, "El Bab Meclis Başkanlığı ESTP olarak bizlerden kente okul yaptırmamızı talep etti. Biz de ESTP çatısı altında faaliyet gösteren ilgili STK temsilcilerimizi El Bab'a gönderdik. Yaptığımız ön inceleme sonucunda bombardımana tutulmuş olan enkaz halindeki bir binayı okula dönüştürmeye karar verdik. Tüm mali giderlerini ESTP olarak karşıladığımız bu binayı sonuç itibarıyla eğitim öğretime açtık ve adına da 'Erzurum Ortaokulu' adını verdik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu okulu Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, AFAD Bilgi ve Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin, Gaziantep AFAD İl Müdürü Bekir Şen ve Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'nın da ziyaret ettiğini anlatan Güvenli, hizmete başlayan Erzurum Ortaokulu'nda emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Millet olarak gittiğimiz her yere sevgi, barış ve ilim götürdük"

Güvenli, TSK'nın teröristlerden arındırdığı El Bab'a eğitim yatırımı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Millet olarak tarihin her döneminde gittiğimiz her yere sevgi, barış ve ilim götürdük. Bu, dün de böyleydi bugün de. El Bab halkı da Türk askeri sayesinde kavuştuğu huzur dolayısıyla Türkiye'ye ve Türk insanına çok özel bir ilgi gösteriyor, sevgi besliyor. Bunu da bizzat görüp yaşama fırsatı bulduk. Katkılarından dolayı başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

(AA)