El Bab bombacısını MİT paketledi

Önceki gün Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Operasyonu ile güvenliği sağlanan El Bab İlçesi’nde bombalı araçla sadırı düzenleyen PKK/YPG’li terörist yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı” denildi.

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Güvenlik kaynakları failin tespit edilmesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki yerel sivil polis ile jandarmanın önemli rol aldığını belirtirken, saldırıda kullanılan gri renkli “Hyundai Starex” marka panelvan tipi minibüsün, terör örgütü YPG/PKK’nın Münbiç genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensupları tarafından temin edildiği öğrenildi.

MİT ve jandarmanın gece yaptığı ortak operasyonda terörist A.Y. yakalandı.