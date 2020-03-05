MEB EKYS giriş belgeleri açıklandı! EKYS sınav yerleri sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için giriş belgeleri duyuruldu. 15 Mart 2020 tarihinde uygulanacak sınav için adaylar giriş yerlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek. Sabah saat 10:00'da yapılacak olan EKYS sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN İNDİRİLİR?

15 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) başvuracak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmalıdır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden edinebileceklerdir. 2020 Yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) 15 Mart 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Fotoğraflı Giriş Belgesi 9-15 Mart 2020 tarihleri arasında edinilecek. Sonuçlar ÖSYM'ce belirlenerek duyurulacaktır.

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SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI

Bir adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.) Bunların dışında;

• Sürücü belgesi,

• Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.