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Kütahya'da operasyon! Sularken yakalandılar

Kütahya'da operasyon! Sularken yakalandılar

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Dumlupınar ilçesindeki ormanlık alanda kenevir yetiştirdikleri bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.C, H.E. ve M.C. ektikleri kenevirleri sularken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve ormanlık alanda yapılan aramalarda 5 kilogram esrar ve 302 kök hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(AA)

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