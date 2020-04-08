Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden kişi CHP'li çıktı... Dikkat çeken Demirtaş paylaşımı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart'ta İmamoğlu'nun mail adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin Ankara'da ikamet eden Tuna Görgünoğlu olduğunu belirledi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu.

Tuna Görgünoğlu işlemlerin ardından İstanbul'a getirilecek.

CHP'Lİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Tuna Görgünoğlu CHP Etimesgut üyesi olduğu ortaya çıktı. Görgünoğlu'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Muharrem İnce'nin kampanyasına destek paylaşımları yaptığı görüldü.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK KAMPANYASINA KATILMIŞ

İmamoğlu'nu tehdit ettiği için gözaltına alınan Görgünoğlu'nun Selahattin Demirtaş'a Özgürlük kampanyasına da destek olması dikkat çekti.

