Ekrem İmamoğlu'ndan koliye 'prototip' bahanesi

İmamoğlu, “İlk koli prototip olarak açıklanmıştı birkaç eksiği vardı. Yağını artırdık, pirinci ekledik. Dört kişilik ailenin 15 günlük ihtiyacına katkı sağlayacağız. Bu yardımlar devam edecek” dedi. İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun’un tartışmalar üzerine “Gıda paketinin yanında sabun ve kolonyadan oluşan ayrı bir hijyen paketi de mevcuttur” şeklindeki açıklamasına hiç değinmemesi dikkat çekti. İmamoğlu’nun açıklama yaptığı sırada görevlilerin hazırladığı koliler arasında hijyen malzemesi olmadığı görüldü. İmamoğlu İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine rağmen nakdi yardım çağrısı yaparak “Vatandaşlarımız bizi arasın biz kendilerine yöntemi anlatacağız” dedi.