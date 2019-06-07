Binali yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ne zaman, hangi kanalda canlı yayına çıkacak? Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayını
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayın kanalı belli oldu. İki aday da birlikte canlı yayına çıkabileceklerini söylemişlerdi. Tüm Türkiye'nin merak ettiği ve heyecanla beklediği Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayınını yayınlayacak kanal belli oldu! İşte ayrıntılar
Binali yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ne zaman, hangi kanalda canlı yayına çıkacak? Türkiye'nin merak ettiği ve yakından takip ettiği Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını herkes tarafından araştırılıyor. Konuk olduğu programda beraber canlı yayına çıkabileceklerini söyleyen Binalı Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile birlikte hangi kanalda canlı yayın yapacakları belli oldu. Her iki aday da canlı yayına çıkabileceklerini, hiçbir problem olmadığını söylemişti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.
YILDIRIM: KESİN OLACAK
AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.