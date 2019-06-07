Binali yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ne zaman, hangi kanalda canlı yayına çıkacak? Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayını

Binali yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ne zaman, hangi kanalda canlı yayına çıkacak? Türkiye'nin merak ettiği ve yakından takip ettiği Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını herkes tarafından araştırılıyor. Konuk olduğu programda beraber canlı yayına çıkabileceklerini söyleyen Binalı Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile birlikte hangi kanalda canlı yayın yapacakları belli oldu. Her iki aday da canlı yayına çıkabileceklerini, hiçbir problem olmadığını söylemişti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

YILDIRIM: KESİN OLACAK

AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.