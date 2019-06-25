Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kendisi ve eşi Dilek İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı
23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu mal varlıklarını açıkladı. İmamoğlu toplam 5 milyon lira tapu değerini bulan taşınmazı olduğu beyan etti. 17 kalem taşınmaz mal beyanında bulunan İmamoğlu'nun taşınmazlarının toplam tapu değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirlendi.
-302 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-911 bin liralık Beylikdüzü’nde mesken
-120 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa
-248 bin liralık Büyükçekmece’de dükkan
-26 bin liralık Beylikdüzü’nde hisseli arsa
-71 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-30 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta ev
-204 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-256 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-52 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-15 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta dam
-313 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-165 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-210 bin liralık Trabzon/Ortahisar’da arsa
-772 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa (Tevhit işlemli)
ARAÇ, MÜCEVHER
Bunun yanında 254 bin lira değerinde Volkswagen marka araba, 8 bin lira değerinde Sigsasuer marka silah ile Ziraat Bankası'nda 979 bin lira, Garanti Bankası'nda 418 bin 869 lira, 841 bin lira değerinde mücevher beyan etti.
İmamoğlu ayrıca Hüseyin Tütüncü'ye 140 bin euro, İmamoğlu San. Tic. A.Ş.'ye 250 bin lira sermaye borcu ve Hasan İmamoğlu'na da 1 milyon 913 bin lira borç açıklarken, SSB Gayrimenkul'den 3 milyon 603 bin lira alacaklı olduğunu açıkladı.
Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu San. Tic. A.Ş. şirketinde 4 milyon 200 bin lira bedelli yüzde 60 hisse, SSB Gayrimenkul'den de 100 bin lira sermayeli yüzde 100 hisseyle sahip olduğunu beyan etti.
DİLEK İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI: TOPLAM 2 MİLYON 915 BİN LİRA
-145 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-185 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa
-572 bin liralık Büyükçekmece’de konut
-500 bin liralık Muğla’da mesken
-254 bin liralık 2013 model otomobil
-418 bin lira – Bankada
-841 bin liralık takı
BABA HASAN İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI
İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu’nun açıklanan malvarlığı ise şöyle;
İmamoğlu İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’de kurucu ortak. Yüzde 20 hisse 1.400.000 TL sermaye
İstanbul Güngören’de 180 metrekare dükkan
İstanbul Beylikdüzü Kavaklı’da 120 metrekare arsa
İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir’de 170 metrekare mesken
İstanbul Beylikdüzü Gürpınar 1419 metrekare arsa ve konut
İstanbul Beylikdüzü Köyaltı Ağıl Yolu 2877 metrekare arsa
İstanbul Beylikdüzü Bağlar 4176 metrekare arsa
Balıkesir Edremit Güre’de 691 metrekare arsa
Balıkesir Edremit Güre 708 metrekare konut
Balıkesir Edremit Güre 4260 metrekare arsa
Balıkesir Edremit Güre 223 metrekare mesken,
Trabzon Akçaabat Yıldızlı’da 591 metrekare galerili dükkan-konut
Trabzon Akçaabat Cevizli’de 2160 metrekare tarla
Yalova Termal Akköy’de 1831 metrekare tarla
Ankara Sincan Temlli’de 1350 metrekare arsa
Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah 5000 metrekare arsa
Beylikdüzü’ndeki 1294 Ada 4 parsel üzerindeki yerde 6 dükkan, 4 konut ve 6 büro’nun yüzde 50’si.
Güngören’deki 559 parsel üzerindeki yerin 2 katındaki toplam 6 büro
Büyükçekmece’de bir mesken
Büyükçekmece’de iki dükkan
Beylikdüzü’nde 2 A tipi dobleks mesken
Beylikdüzü’nde bir daire
Beykent’te dükkan
Zigana Panora’da daire
Beykasrı daire
Zigana Tria daire+ofis+dükkan
Zigana Corner daire+dükkan