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  • Bakan Pekcan: Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi en az hasarla atlatacak ülkeler arasında olacağının teyididir
02 Kasım 2020 Pazartesi 12:06 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi en az hasarla atlatacak ülkeler arasında olacağının teyididir

Bakan Pekcan: Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi en az hasarla atlatacak ülkeler arasında olacağının teyididir

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre ekim ayında Türkiye ithalatı yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanı Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat rakamlarındaki artışı değerlendiren Bakan Pekcan, "Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi en az hasarla atlatacak ülkeler arasında olacağının teyididir." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekimde ithalatın yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olduğunu kaydetti.  İthalatın yüzde 87,8'inin ham madde ve yatırım mallarından oluştuğunu dile getiren Bakan Pekcan, Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini ise koruduğunu vurgulayarak ekledi:

"Yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz."

"2020'DE ALTIN HARİÇ İTHALATTA AZALIŞ YAŞANDI"

Bakan Pekcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı. 2020'de altın hariç ithalatta azalış yaşandı. Altın hariç ithalat 10 ayda yüzde 5,1 düştü ve 155,4 milyar dolar ile sınırlı kaldı."

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