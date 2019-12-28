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  3. EGM'nin paylaştığı yerli otomobilli ekip otosu büyük beğeni topladı

EGM'nin paylaştığı yerli otomobilli ekip otosu büyük beğeni topladı

EGM'nin paylaştığı yerli otomobilli ekip otosu büyük beğeni topladı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." paylaşımında bulunuldu.

EGM'nin resmi Twitter hesabından, "C-SEDAN" modelinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş halinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

(AA)


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