Eğitime bir tuğla da kadın komutanlardan

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın komutanlar, ziyaret ettiği köylerde hem okula gitmeyen çocukların eğitime kazandırılmasını sağlıyor hem de kadına yönelik şiddet konusunda aileleri bilgilendiriyor. Bitlis Valiliğince desteklenen “Bir Işık da Sen Yak” projesi kapsamında son olarak Uludere Köyü’nde çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan 12 yaşındaki Hicran İptaş’ın ailesini ikna eden komutanlar, küçük kızın okula dönmesini sağladı.

ŞİDDET EĞİTİMİ DE VERİYOR

Komutanlar, görüşmeler sırasında kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda aileleri bilgilendirip, broşür de dağıttı. Astsubay Üstçavuş Ayşe Özden, okula gitmeyen çocuklarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla projeyi başlattıklarını belirterek şöyle konuştu: “Hicran da okula gitmeyen çocuklardan biriydi. Ailesiyle görüşerek okula devamını sağladık. Çok güzel tepkiler ve sonuçlar aldık. Bitlis ve 6 ilçesinde 300 köyü gezmeyi hedefliyoruz. Okula gitmeyen çocukları ve şiddet mağduru kadınları bulup konuşacağız.”

OKULA GİDECEĞİM İÇİN MUTLUYUM

Okula devamı sağlanan Hicran İptaş da kadın komutanların ailesini ziyaret ederek okula dönmesini sağladıkları için mutlu olduğunu belirterek, “Jandarmadan ablalar geldi. Okula gitmiyordum. Beni ve ailemi ikna ettiler. Artık okula gideceğim. Çok sevinçliyim. Herkes gibi okula gitmek ve bir meslek sahibi olmak istiyorum. Bunu sağladıkları için ablalara çok teşekkür ederim” diye konuştu.