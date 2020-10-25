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  • Ege'de AB-Yunan iş birliği... Avrupa insanlığı geri itti
25 Ekim 2020 Pazar 07:01 | Son Güncelleme:

Ege'de AB-Yunan iş birliği... Avrupa insanlığı geri itti

Ege'de AB-Yunan iş birliği... Avrupa insanlığı geri itti

Avrupa'nın ‘yüksek değerler'le maskeli canavar yüzü Akdeniz'de ortaya çıktı. AB sınır koruma programı gemilerinin, Yunanistan'ın sığınmacı botlarını ölüme geri iterken seyrettiği, hatta bizzat katıldığı belirlendi.

Uluslararası medya organları Der Spiegel, Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD ve TV Asahi’nin yaptığı ortak araştırma sonucunda en az 4 olayda Frontex’e ait gemi ve uçaklar, geri itilme olayı yaşandığı alandan geçtikleri halde müdahalede bulunmadı. 

2 tarihte ise Frontex’e ait gemiler doğrudan geri itme olayı içerisinde yer aldı. 8 Haziran 2020’de Frontex adına görev yapan Rumen Sahil Güvenlik gemisinin, sığınmacıların bulunduğu bir şişme botun yanında durduğu görülebiliyor. 

Türk Sahil Güvenliği tarafından yayımlanan görüntülerde gemi daha sonra şişme botun yanından hızla geçerek dalga yapıyor. Başka bir tarihte bir Frontex uçağının sığınmacıları durdurduğu ve benzer çok daha fazla olayın yaşanmış olabileceği vurgulandı.

BELGELERİ İNKAR EDİYORLAR

Zorla ölüme itilmelerin birçoğu tam olarak belgelenmiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, sığınmacıların Türkiye’ye zorla geri gönderildiğini reddetti.

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