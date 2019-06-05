05 Haziran 2019 Çarşamba 10:13 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:13
Ege Denizi'nin en büyük adası Girit'te deprem
Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.
Ege Denizi'nin en büyük adası Girit'in Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 08.16'da merkez üssü Girit Adası'nın 25 kilometre açığı olan sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak verdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise, depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.
Akdeniz'in ortasını boydan boya kat eden dev fay hattı, Girit'in hemen güneyinden geçiyor.