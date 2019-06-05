Ege Denizi'nin en büyük adası Girit'te deprem

Ege Denizi'nin en büyük adası Girit'in Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 08.16'da merkez üssü Girit Adası'nın 25 kilometre açığı olan sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak verdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise, depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

Akdeniz'in ortasını boydan boya kat eden dev fay hattı, Girit'in hemen güneyinden geçiyor.