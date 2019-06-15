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  3. Edirne'de imar başvuruları için nöbetçi memur bırakıldı

Edirne'de imar başvuruları için nöbetçi memur bırakıldı

Edirne'de imar başvuruları için nöbetçi memur bırakıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması hedefiyle başlatılan imar barışı başvuruları bugün sona eriyor. Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde başvurularda vatandaşa yardımcı olması amacıyla için nöbetçi memur görevlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması hedefiyle başlatılan imar barışı başvuruları bugün bitiyor. Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde başvurularda vatandaşa yardımcı olması amacıyla için nöbetçi memur görevlendirildi. Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar barışı başvurularının bugün 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi.

Danışmak, başvuruda yardım almak isteyenler için bugün görevlendirilen nöbetçi memurdan saat 17.30'a kadar yardım ve destek alabileceğini belirten Bülbül, "Vatandaşımız 24.00'e kadar internet üzerinden de başvuru yapabilir. Bugün başvuru için son gün. 30 Haziran'a kadar da para yatırabilirler. Başvuru talebi almak için bugün il müdürlüğümüzde nöbetçi bir arkadaşımız çalışıyor." diye konuştu.

Edirne ve ilçelerinden 22 bin 300 başvuru aldıklarını aktaran Bülbül, "İmar barışı geçen yıl başladı. En son uzatmadan sonra Sayın Bakanımız yaptığı açıklamayla uzatma olmayacağını ifade etti. Vatandaşlarımız bugünü değerlendirmeleri gerekiyor. Bu  onlar için bir şans." ifadesini kullandı. Müracaat edemeyenler için bugün çalıştıklarını aktaran Bülbül, "Nöbetçi arkadaşımız başvuruları alıyor. En fazla başvuruyu merkez ilçe ve Keşan ilçemizden aldık. Vatandaş menfaatine, ülkemizin menfaatine olan bir olay." dedi. 

(AA)

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