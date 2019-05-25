Edirne'de düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan kişi tutuklandı
Edirne'de durdurulan minibüste 10 Süriyeli ve Pakistanlı göçmen yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Karayayla köyü yakınlarında şüphe üzerine A.H'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 10 Suriye ve Pakistan uyruklu bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
(AA)