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  3. Edirne'de piyasa değeri 6 milyon TL olan kobra yılanı zehri ele geçirildi
01 Eylül 2020 Salı 14:43 | Son Güncelleme:

Edirne'de piyasa değeri 6 milyon TL olan kobra yılanı zehri ele geçirildi

Edirne'de piyasa değeri 6 milyon TL olan kobra yılanı zehri ele geçirildi

Edirne'de renkli cam tüpler içerisine yerleştirilmiş halde ele geçirilen 6 milyon TL'lik kobra yılanı zehri, ekipleri şaşkına çevirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne’de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde gümrük değeri 6 milyon 430 bin 320 TL’lik Kobra Yılanı Zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ağustos 2020 günü A.C., M.K.,N.S., T.A.,M. B. isimli şüpheli şahıslardan 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde Kobra yılanı zehiri (gümrük değeri 6 milyon 430 bin 320 TL) olduğu değerlendirilen ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Şahıslar, gümrük Kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alındı.

Savcılığa sevk edilen şüpheli 5 şahıs mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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