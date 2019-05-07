Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1596
  • 6,8934
  • 254.162
  • 91.482
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Edirne'de 442 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 442 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 442 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 442 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Havsa, İpsala, Meriç, Uzunköprü  ilçeleri ile kent merkezine bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Pakistan, Cezayir, Bangladeş, Libya, Fas, Filistin, İran, Irak, Suriye, Afganistan, Tayland, Özbekistan ve Mısır uyruklu 442 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Derbi Sonrası Yaşanan Sıcak Gelişmeler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı

Görenleri hayrete düşüren devasa şeyler!