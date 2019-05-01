Edirne'de 163 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük sahasına gelen boş tır, şüpheli görülerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Aracın bazı bölümlerinde dikkati çekici yoğunluk olduğunun belirlenmesi üzerine, narkotik dedektör köpekleriyle ayrıntılı arama yapıldı.

Köpeklerin, dorsenin tahta bariyerlerine tepki vermesi üzerine aracın sağ ve sol taraflarındaki korkuluklar söküldü. Korkulukların iç kısımlarında beş farklı bölüme gizlenmiş toplam 320 pakette 163 kilo 637 gram uyuşturucu tespit edildi.

"Skunk" tipi esrar olduğu anlaşılan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu kaydedildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

(AA)