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e-Devlet'ten vatandaşlara yeni hizmet

e-Devlet'ten vatandaşlara yeni hizmet

"Kişi Vekaletnameleri Sorgulama" hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek" ifadelerine yer verildi.

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