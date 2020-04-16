Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri haberimizde…

Eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Corona virüsü salgını dolayısıyla marketler ve bankalar açılış ve kapanış saatlerinde güncelleme yapmıştı. Salgın önlemleri kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırıkkale’de eczanelerin çalışma saatleri de değiştirildi. Eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? sorularının yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Eczanelerin çalışma saatlerine ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İlimizde faaliyet gösteren serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir" dedi. Ankara, İzmir ve Kırıkkale’de ise eczaneler korona virüsü salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ankara Eczacılar Odası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri, salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile alınan karar gereği, eczanelerimiz 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur."

İzmir Eczacılar Odası ise eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini şu sözlerle bildirdi;

"İl Sağlık Müdürlüğü'nden gerekli onay alındı ve yeni bir duyuru yapılana kadar yarından itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde eczane çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak uygulanacak. Bu saatler dışında sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Yoğunluğuna göre gerek duyulursa yönetim kurulu tarafından ilave nöbetçi eczane görevlendirilecek."