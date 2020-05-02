Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı

Koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye’de vatandaşların ücretsiz temin edebildiği maskeler, eczaneler tarafından dağıtılmaya devam ediliyor. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, eczaneler tarafından pandemi sürecinde ücretsiz dağıtılan maske miktarı hakkında bilgi Verdi. Çolak, “Şu ana kadar Türkiye’de eczanelere 55 milyona yakın maske dağıtımı gerçekleşti. 40 milyon maske eczaneler tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Eczanelerden 8 milyon kişi ücretsiz maske aldı” dedi. Eczanelerden ücretsiz maske temini konusunda ise bir vatandaşın her 10 günde bir kez 5 adet maske alabilme hakkına sahip olduğunu belirten Çolak, vatandaşa SMS gelmediği takdirde, kimlik numarası ile eczaneye başvurabileceğini, yapılan kontrol sonucunda kişi hakkında karşılık çıkıyorsa maskenin temin edilebileceğini söyledi.