E- devlet'ten maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz makse başvuru ekranı haberde!

E-devlet üzerinden maske başvurusu yapmak isteyen kişiler konu hakkında sık sık araştırma yapıyor. PTT'nin online sitesi olan ePttAVM üzerinden yapılan başvurular yaşanan yoğunluk sebebiyle E-devlet'ten yapılmaya başlandı. Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgından dolayı PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ücretsiz maske dağıtma kararı aldı. Peki, E- devlet'ten maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske başvurusu için detaylı bilgi haberimizde.

E- DEVLET'TEN MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske başvurusu https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılabiliyor. T.C kimlik numarası ve isim soy isim bilgisi ile sipariş verilebiliyor.

E-DEVLET MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz.

Not: 3 katlı 5 adet cerrahi maske talebi için e devlet üzerinden formu doldurmanız gerekmektedir.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU ADRESİ DEĞİŞTİ

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

ECZANELERDEN MASKE NASIL ALINIR?

İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini alabilecekler.