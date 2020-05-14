Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9215
  • 7,4758
  • 384.99
  • 99193
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı

'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı

'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı

Adalet Bakanlığı'nın, mirasçılık belgesine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik uygulaması kapsamında şubat 2018'den bugüne kadar 5 milyon 127 bin 965 işlem yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.

"e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olanlarla ilgili mirasçılık belgesine erişim 22 Şubat 2018'de başladı. Uygulamanın ilk yılındaki işlem sayısı 3 milyon 535 bin 356 oldu.

(AA)


İmamoğlu değil sekreteri aradı!

İmamoğlu değil sekreteri aradı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor

Karpuz çekirdeğinin öyle bir faydası var ki...