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  3. e-devlet şifresi nasıl alınır? PTT'ye gitmeden internetten e-devlet şifresi alınır mı?

e-devlet şifresi nasıl alınır? PTT'ye gitmeden internetten e-devlet şifresi alınır mı?

e-devlet şifresi nasıl alınır" PTT'ye gitmeden internetten e-devlet şifresi alınır mı"

e-devlet şifresi almak isteyen kişiler aramalarını hızlandırdı. Koronavirüs salgını sonrası artık birçok işlem e-devlet üzerinden yapılabiliniyor. Peki, e-devlet şifresi nasıl alınır? PTT'ye gitmeden internetten e-devlet şifresi alınır mı? Sistem üzerinden işlem yapmak isteyenler için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

e-devlet şifresi nasıl alınır? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Küresel salgın haline dönüşen koromavirüs sonra birçok işlem e-devlet üzerinden yapılıyor. Peki, PTT'ye gitmeden internetten e-devlet şifresi alınır mı? Maske başvurusu, seyahat izin belgesi, sosyal yardım başvuruları gibi işlem yapmak isteyen vatandaşlar için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT'YE GİTMEDEN İNTERNETTEN E-DEVLET ŞİFRESİ ALINIR MI?

E-devlet şifresini PTT'ye gitmeden değiştirmek istiyorsanız daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

-Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

-İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

İNTERNETTEN E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E Devlet Kapısı üzerinden şifre unuttum seçeneği ile yeni şifre alma işlemini PTT'ye gitmeden gerçekleştirebilirsiniz. TC Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler ile alabileceğiniz şifre işlemi aşağıdaki gibidir;

1. E Devlet Kapısı giriş sayfasını açın.

2. Şifre doldurma alının altındaki 'şifremi unuttum' seçeneğine tıklayın

3. Açılan sayfada "Şifremi Hatırlamıyorum" seçeneğini işaretleyip ileri deyin

4. Kimlik No.- Kimlik Detay -İletişim Bilgisi adımlarını geçmeniz gerekiyor. Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler ile bu alanları doldurun

5. E Devlet bir yakınınızn TC. kimlik numarasını isteyecek.

6. Son adım yeni şifre oluşturmadır. Kullanmak istediğiniz yeni şifreyi girip onaylayın.


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