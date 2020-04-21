e-devlet şifresi nasıl alınır? e-devlet giriş nereden yapılır? e-devlet şifre oluşturma ekranı!

e-devlet şifresi hakkından detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu işlemleri onlie olarak gerçekleştiriliyor. Maske başvurusu, seyahat izin belgesi ve sosyal yardım başvuruları gibi birçok işlem e-devlet üzerinden yapılıyor. Peki, e-devlet şifresi nasıl alınır? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Kovid-19 salgını nedeniyle sık kullanılmaya başlanan e-devlet için şifre almak zorunlu. Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

UNUTULAN ŞİFRE YENİDEN NASIL ALINIR?

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan işlem yapabilirisniz.