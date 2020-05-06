e-devlet seyahat izin belgesi alma 2020! Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi sorgulama nasıl yapılır? gibi sorular yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Küresel boyuta ulaşarak pandemi ilan edilen koronavirüs salgını sonrası ülkemizde şehirler arası giriş ve çıkışlar valilik iznine bağlı hale getirildi. Yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar izin belgesi olmadan otobüs, uçak bileti alarak ya da özel araçla seyahat edemeyecek. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs salgını sebebiyle şehirler arası yolculuklar izne tani tutuldu. Geçtiğimiz günlerde şehirlere giriş ve çıkışlar için kısıtlama kararı süresi uzatıldı. Vatandaşlar "Seyahat İzin Belgesi" başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı