E-devlet rapor parası sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası nasıl alınır?

Rapor parası nasıl alınır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen bu paranın 2020 yılı aylık miktarı 1.373 TL olarak düzenlendi. Rapor parası miktarı ise ayakta ve yatakta tedavi durumlarında değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden rapor parası sorgulama yapabiliyor. Detaylar haberimizde…

E-DEVLET SİSTEMİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ!

RAPOR PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Rapor parasının T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulaması hem e- devlet üzerinden hem de PTT veznelerinden yapılabiliyor. Ancak e- devlet sisteminin kullanılması sırasında kişilerin e- devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Şifre kullanmadan, sadece T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabileceğiniz herhangi bir platform bulunmuyor. E-devlet üzerinden işlemleri yürütürken de yapmanız gereken, öncelikle şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapmak olmalıdır. Ardından sağ üst kısımda bulunan bölüme iş göremezlik raporu yazmanız gerekir. Burada açılan bölgeden sigorta türünüzü seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parası işvereninin raporu SGK'ya iletmesinin ardından en geç 15 gün içinden PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Ücret hesaba yatırıldıktan en geç ay içinde alınması şartı konuluyor. Alınmayan ödenekler SGK tarafından geri alınıyor.

2020 yılında belirlenen rapor parası miktarı, günlük en az 65.40 TL olacaktır. Bu miktar, ayakta tedaviler için geçerlidir. Yatarak tedavilerde alınacak rapor parasının miktarı en düşük 49.05 TL olacaktır. Bunun yanında üst sınırlar, kişilerin aldıkları brüt maaşa göre değişiklik göstermektedir.