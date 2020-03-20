E-Devlet için geliştirilen uygulamayı 1 milyon kişi sorguladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmet kısa sürede 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama Hizmeti" kısa sürede 1 milyondan fazla sorgulandı. Bu sayede birçok vatandaşımız hangi bankada hesabı olduğunu e-Devlet Kapısı üzerinden öğrendi." ifadelerine yer verildi.