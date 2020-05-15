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  3. Düzce'de ele geçirildi! Üzerinde Davut Yıldızı var

Düzce'de ele geçirildi! Üzerinde Davut Yıldızı var

Düzce'de ele geçirildi! Üzerinde Davut Yıldızı var

Düzce İl Jandarma Alay komutanlığı ekipleri, Yörük köyü mevkisinde bir araç içinde tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde Davut yıldızı ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi.

Düzce’de jandarmanın yaptığı operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı ve üzerinde Davut Yıldızı ile hayvan figürleri olan kitap ele geçirdi.

Düzce’de jandarma ekipleri, Yörük köyü mevkisinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı, üzerinde Davut Yıldızı ve havyan figürleri olan kitap ele geçirildi. Jandarma ekipleri, gerekli inceleme yapılmak üzere kitabı Konuralp Müze Müdürlüğü’ne gönderdi. Araçta bulunan 2 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


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