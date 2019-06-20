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  3. Düzce'de 2 FETÖ'cü gözaltına alındı

Düzce'de 2 FETÖ'cü gözaltına alındı

Düzce'de 2 FETÖ'cü gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Düzce merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" oldukları iddiasıyla İstanbul ve Karabük polisiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

AA

 

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