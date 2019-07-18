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  3. Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Düzce Valisi Dağlı, "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi. 

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti. 

Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, 3 aileden kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce ili genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor

Akçakoca'da etkili sağanak nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi daha helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

(AA)

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