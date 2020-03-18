Duygulandıran video... 'Bedeli Çanakkale'de ödendiği için!'

Sultangazi Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü bir video hazırladı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun sosyal medya hesabından paylaştığı video izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Dursun'un "Vatan savunmasında canını seve seve fedâ eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz..." mesajıyla paylaştığı videoda Çanakkale Savaşı dönemindeki bir askerin vatandaşlara hitap ettiği misansenin görüntüleri yer aldı.

"BEDELİ ÇANAKKALE'DE KANLA ÖDENDİĞİ İÇİN"

İşte tüyleri diken diken eden o sözler:

Ben Molla Ali oğlu Ahmet Çavuş. Henüz daha 22 yaşında cepheye gittim. 18 Mart sabahı, dün gibi hatırlıyorum baharı bekliyorduk. Bir arkadaşım var Hasan. Hasan'la çatışmada bir ağacın arkasına, gölgeye sığındık. Etraf sessizdi abiler, sanki kainat nefes almıyor. Sonra o sessizliği bölen bir şey oldu. bir kurşun sonra bir kurşun daha. Kulakları sağır eden bombalar patlıyordu. Arkadaşlarım, ölüler... Bir hırsla aldım elime tüfeği. Düşmanın üstüne doğru gitmeye başladım. Tek bir kurşun kalbime ve on an bir hisle öleceğimi anladım. Molla Ali oğlu Ahmet, Ahmet Çavuş. Benim hikayem Çanakkale'de yazıldı. Ama hamd olsun vatan kurtuldu ya düşman elinden, kanımız boşa akmadı. Bugün rahat döşeklerimiz, korkusuz uykularımız varsa, evlatlarımızın yüzüne utanmadan bakabiliyorsak ve güneş her gün yeni umutla doğuyorsa ufkumuzdan ve gece korkulu nefeslerle bölünmüyorsa uykumuz, bedeli Çanakkale'de kanla ödendiği için. Ruhları şad olsun.