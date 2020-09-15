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15 Eylül 2020 Salı 14:32 | Son Güncelleme:

Duyduğu gürültüyü domuz sandı, komşusunu öldürdü

Duyduğu gürültüyü domuz sandı, komşusunu öldürdü
IHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iddiaya göre karanlıkta duyduğu gürültüyü domuzun çıkardığını zanneden Ali S. sesin geldiği yere tüfeği ile ateş ederek, komşusu Sabahattin Yücel'i vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahattin Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iddiaya göre karanlıkta duyduğu gürültüyü domuzun çıkardığını zanneden Ali S. sesin geldiği yere tüfeği ile ateş ederek, komşusu Sabahattin Yücel'i vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahattin Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.    

IHA'da yer alan habere göre, Yangı Mahallesi’nde yaşayan emekli öğretmen Sabahattin Yücel, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çayır mevkiinde bulunan nar bahçesine gitti. İddiaya göre karanlıkta duyduğu gürültüyü domuzun çıkardığını düşünen Sabahattin Yücel’in bahçe komşusu Ali S. sesin geldiği yere tüfeği ile ateş etti. 

YÜCEL, HAYATINI KAYBETTİ

Ali S. ateş ettiği yere yaklaşınca bahçe komşusu Yücel’i kanlar içinde yerde buldu. Yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sabahattin Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmaya teslim olan Ali S., ise gözaltına alındı. Yücel’in cesedi Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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