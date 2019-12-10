'Duvara bantlanmış muz'a karşı pastırmalı, hamsili gönderme!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir süredir Kastamonu ile süren pastırma rekabetini farklı bir boyuta taşıdı.



Belediyenin sosyal medya hesaplarında duvara yapıştırılmış pastırma diliminin fotoğrafı, "Kayseri'de pastırma yemeyenler duvara muz asıp, 120 bin dolar değer biçer. #MutfağıZenginŞehirKayseri'de sizleri pastırma yemeye bekliyoruz. Senin değerin parayla ölçülmez" notuyla paylaşıldı.

TRABZON'DAN DA HAMSİLİ GÖNDERME

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur." sözleriyle hamsili bir fotoğraf paylaşarak göndermede bulundu.