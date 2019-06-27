Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7705
  • 6,5692
  • 260.337
  • 95.757
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo 950 gram esrar bulundu, sürücü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekip, merkez Yüreğir ilçesinde yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği "Atak" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede poşete sarılı üç bidonda 3 kilo 950 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü İsmail Ç. (40), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Bu da Su Bisikleti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mersin'de trafikte uyuşturucu testi dönemi

THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına rüya uçağa 'Maçka' ismini koydu