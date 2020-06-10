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  3. Dur ihtarına uymayan gençten şaşırtan sözler: Benden iyi kapkaççı yok
10 Haziran 2020 Çarşamba 16:19 | Son Güncelleme:

Dur ihtarına uymayan gençten şaşırtan sözler: Benden iyi kapkaççı yok

Dur ihtarına uymayan gençten şaşırtan sözler: Benden iyi kapkaççı yok

Denizli'de uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan şahıs, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin ısrarlı takibi sonrası yakalanan gencin "Benden iyi kapkaççı yok" sözleri dikkat çekti.

Denizli'de uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan şahıs, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin ısrarlı takibi sonrası yakalanan gencin "Benden iyi kapkaççı yok" sözleri dikkat çekti.

Denizli'de uyuşturucu madde kullanarak direksiyon başına geçen şahıs "dur" ihtarına uymayarak kaçınca kovalamaca sonrası yakalandı.

Şahıs kullandığı maddenin etkisi ile bilinçsiz hareketler ve konuşmalar yaparak, "Benden iyi kapkaççı yok. Üstüme hünerli insan yok, ağabey sen beni bir deli gibi gör" diyerek polisten kendisini serbest bırakmasını istedi.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 789. Sokak'ta meydana geldi. M.S. 20 H 6867 plakalı kamyonetiyle seyir halinde iken trafik ışıklarında kırmızı olmasına rağmen uymayarak ihlal etti. İki farklı ışıktan kırmızı yandığı halde geçerek trafiği tehlikeye düşüren aracı şehir polis kameralarında fark eden polis ekipleri harekete geçti.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden takibe alınan şahsı, polis ekipleri durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekiplerinin yolu kapatarak yakaladığı M.S. yapılan alkol kontrolünde '0' promil alkollü olduğu ancak bilinçsiz davranışlarının sebebinin ise uyuşturucu madde kullanması olduğunu neticesine varıldı.

KULLANDIĞI MADDENİN ETKİSİ ALTINDAYDI

Daha sonra elleri kelepçelenerek polis aracına alınan M.S.'nin bilinçsiz hareketlerine devam ettiği görülünce kelepçeleri sökülerek araçtan indirildi. Su içmesi ve elini yüzünü yıkayarak kendine gelmesi beklenen şahıs bu sırada bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Polis ekiplerinin susturmaya çalışarak zor anlar yaşaması ise dikkatlerden kaçmadı.

"BENDEN İYİ KAPKAÇÇI YOK"

Kendi kendine konuşan M.S., "Benden iyi kapkaççı yok. Üstüme hünerli insan yok. Gerçek manada beni tanıyan herkes bunu bilir. Senin cebindeki her şeyi alırım ama yapmam" dedi.

Polis ekiplerinin susmasını istediği M.S., "Ağabey sen beni bir deli gibi gör" demesi ise gözlerden kaçmadı.

BİN 500 LİRA CEZA YAZILDI

Öte yandan, Trafiği tehlikeye sokmak, dur ihtarına uymamak ve eksik evrakla trafiğe çıkma suçlarından yaklaşık bin 500 TL ceza yiyen şahsın aracı ise trafikten men edildi. Polis ekiplerinin talebi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri M.S.'yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

(İHA)

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