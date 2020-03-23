Dünyayı sarsan hastalık koronavirüs neden en çok yaşlı ve hastaları etkiliyor?

Çin’de ortaya çıktıktan sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde hayatı felç eden koronavirüs, Türkiye’de de hayatı tamamen değiştirdi. Uyarıları dinleyen vatandaşlar kendilerini karantinaya alırken, virüsle ilgili özellikle 65 yaş üzerinde olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara uyarılar yapılıyor.

80 YAŞ VE ÜZERİ EN RİSKLİ GRUP



TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütünden alınan veriler üzerine oluşturulan raporlara göre salgının ölüm oranın en yüksek olduğu yaş grubu 80 ve üzeri. Peki, koronavirüs neden yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar üzerinde daha çok ölümcül oluyor?

Geriatrik Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık hem bu soruları yanıtladı hem de yaşlılarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

ENFEKSİYON KOLAY YERLEŞİYOR, YARALAR GEÇ İYİLEŞİYOR

Işık, yaşlılarda hem bağışıklık sisteminde hem de anatomik ve fizyolojik doğal defans sistemlerinde ortaya çıkan gerileme nedeniyle ve yandaş hastalık sayısının fazlalığı nedeniyle enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğünü hatırlattı. Bu hastalıkların gençlere göre daha şiddetli seyredebileceğini belirten Işık, yaşlı kişilerde var olan hastalıkların da bu süreci daha kolaylaştıracağını, örneğin şeker hastalığının enfeksiyon gelişimini daha hızlandırdığını söyledi. Işık, "Geriatrik olgularda, 100 hastamızdan 92’sinin en az 1 kronik hastalığı daha var. Kişide yandaş hastalık olması tabii ki virüs için işleri kolaylaştıran bir durum” dedi.ksiyon kolay yerleşiyor, yaralar geç iyileşiyor



Işık, yaşlılarda hem bağışıklık sisteminde hem de anatomik ve fizyolojik doğal defans sistemlerinde ortaya çıkan gerileme nedeniyle ve yandaş hastalık sayısının fazlalığı nedeniyle enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğünü hatırlattı. Bu hastalıkların gençlere göre daha şiddetli seyredebileceğini belirten Işık, yaşlı kişilerde var olan hastalıkların da bu süreci daha kolaylaştıracağını, örneğin şeker hastalığının enfeksiyon gelişimini daha hızlandırdığını söyledi. Işık, "Geriatrik olgularda, 100 hastamızdan 92’sinin en az 1 kronik hastalığı daha var. Kişide yandaş hastalık olması tabii ki virüs için işleri kolaylaştıran bir durum” dedi.

İKİNCİL HASTALIK TABLOYU DAHA DA AĞIRLAŞTIRIYOR



Koronavirüse yakalanan yaşlı hastalara ikincil bir enfeksiyon hastalığının da eklenebildiğini ve bu durumda hastanın klinik tablosunun daha da ağırlaşabildiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, şunları söyledi:

“Unutulmaması gereken konu koronavirüs sadece bütün yaşlılar için ölümcül seyretmiyor ama hayatını kaybedenlerin ve yoğun bakımdakilerin çoğu yaşlı. Bu ikisi birbirinden farklı bir durum. Ayrıca şunu da net bir şekilde belirtmekte fayda var, bu virüse yakalanan yaşlıların belirtileri birbirinden tamamen farklı olabiliyor. Yaşlılarda tipik koronavirüs hastalarında tipik enfeksiyon belirtileri olmayabilir. Ateş ve öksürük yerine kimi zaman kafa karışıklığı, bilinç bulanıklığı, solunum sayısında artma, idrar ya da gaita kaçırma, tekrarlayan düşmeler, yorgun hissetme gibi belirtiler bazen enfeksiyonun ilk belirtisi olabilmekte bu nedenle bu semptomlar yaşlı hastalarda gözardı edilmemelidir.”

GERİATRİ UZMANLARINA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Işık ayrıca, İtalya’da yaşlılar için bir platform kurulduğu bilgisini paylaşarak, bu gibi süreçlerde geriatri uzmanlarına büyük bir iş düştüğünü ve salgının yönetilmesinde diğer birimlerle geriatri konusunda yetkin kurumlar arasında yakın ilişki kurulmasına gerektiğine dikkati çekti.